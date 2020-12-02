Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента Sport24 Ярослава Степанова о своем отношении к возможному проведению выставочных боев.
«У меня нет планов проводить выставочные бои. За время своей карьеры я наелся этими суперсхватками и супербоями. Какие-то благотворительные моменты мы еще можем делать, но пока как такового интереса нет.
Я еще даже не отошел до конца, только подрался недавно. Дай отдохнуть, а то ты сразу меня в суперсхватку кидаешь», — передает слова Нурмагомедова корреспондент Sport24 Иван Ковалев.
24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гейджи и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. После боя 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он ушел непобежденным, одержав 29 побед в 29 боях.