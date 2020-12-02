Российский боец UFC устроил пьяную драку на свадьбе 

Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Антигулов устроил пьяную драку на свадьбе. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram -канале.

Ссора произошла из-за алкоголя. Хотя на столах его не было, Антигулов принес его с собой. Спортсмена неоднократно просили убрать бутылку, но он отказывался это сделать.

В результате после очередного призыва он напал на одного из гостей. Развязалась массовая драка. Разнять ее участников удалось без вмешательства полиции.

31-летний Антигулов за карьеру провел 28 поединков в ММА. 20 из них он выиграл, восемь — проиграл. В UFC он выступает с 2016 года. В последнем бое под эгидой организации в октябре этого года он проиграл 36-летнему соотечественнику Максиму Гришину.