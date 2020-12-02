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«100 миллионов — это интересно»: Хабиб ушёл, но может и вернуться 

News.ru 2 часа назад
«100 миллионов — интересно»: Хабиб может вернуться
Фото: РИА Новости
Хабиб Нурмагомедов — один из немногих спортсменов, интерес к которому всегда зашкаливает. Выступает он в ММА или нет — люди хотят его видеть в любой точке мира. Когда Хабиб давал пресс-конференцию в Санкт-Петербурге перед турниром UFC в апреле 2019 года, там из его фанатов чуть не образовалась давка. Сегодня было спокойнее, но толпившуюся группу поклонников всё равно можно было видеть у входа в отель. Вряд ли им в итоге удалось увидеть своего героя, но они готовы мёрзнуть даже ради мизерного шанса, что это случится. Журналисты могут видеть Хабиба чуть чаще других. Возможно, эта пресс-конференция не была сенсационной, но интересные моменты были.

О новых проектах

Одной из основных целей встречи с прессой для Хабиба было рассказать о своих новых проектах — ММА-промоушене Eagle Fighting Championship и мобильном операторе Eagle Mobile.
Неправильно говорить, что цель пресс-конференции — презентация Eagle Mobile и Eagle Fighting Championship, но об этом хотелось бы рассказать. Я хотел владеть 100 процентами прав в этом промоушене, и мы уже заключили пару сделок, с «Матч ТВ» и другими. Дальше будет много интересного, много маркетинговых ходов. Правила менять не будем, ничего необычного делать не собираемся, но будем расти и делать акцент на молодых бойцов, — сказал он.
Об этом же сказал Хабиб и когда его спросили про планируемую встречу с главой UFC Дэйной Уайтом. Встреча должна была состояться вчера. По крайней мере, так все думали из-за постов в Instagram, но её не случилось.
У меня в голове созрело предложение для Дэйны — чтобы Eagle Fight Championship показывали на UFC Fight Pass, и ещё договориться, сколько защит должен провести боец на EFC, чтобы попасть в UFC. Чтобы наших бойцов подписывали в UFC. Я хочу, чтобы площадка EFC служила трамплином на мировую арену. Нам нужно было бы 10 лет, чтобы мы поднялись на уровень UFC, но у нас нет таких задач, мы хотим давать возможность молодым бойцам развиваться. Приоритет будет отдан российским бойцам, но будут и бойцы из ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, — сказал Хабиб.

О бое Тайсон — Джонс

Интерес к прошедшему бою Майка Тайсона и Роя Джонса был довольно большим, но не таким, как можно было ожидать. Не то чтобы он занял всё медиапространство. С боями того же Хабиба не сравнить. Сам Нурмагомедов признался, что смотрел бой с интересом.
Тайсон — Джонс смотрел, мне этот бой был особенно интересен. Многие мои болельщики, которые смотрели его, думают, что когда-нибудь Хабиба так увидят. Им обоим за 50, смотрел с интересом. У меня двоякое чувство, они заработали денег, потратят часть на благотворительность, это мне нравится, урона не нанесли, это было похоже на спарринг. Всё нормально, — сказал он.

О скандальном посте с Макроном

Одним из первых вопросов был — о Макроне. Месяц назад много шума наделал пост Хабиба в Instagram со следом от ботинка на лице президента Франции. Там российский боец напомнил, что мусульмане любят пророка Мухаммеда больше матери. Это заявление было сделано после террористических актов во Франции, в которых Макрон обвинил мусульманских радикалов.
О Макроне — хороший вопрос. Не считаю ли я тот пост экстремистским? Не знаю, как ответить, чтобы не попасть в заголовки. У каждого человека есть болезненные темы. Я, когда читаю чьи-то высказывания о религии, я это считаю радикальным, а кто-то это считает нормальным. Сложно постоянно высказываться по одному и тому же вопросу, но и не высказываться иногда бывает неправильно. Я бы не хотел мусолить эту тему снова, потому что она уже подзабыта, — сказал Хабиб.

О возобновлении карьеры

Целый блок вопросов был связан с возможным возвращением Хабиба в октагон. Возможно ли это возвращение? С кем бы он мог подраться? Продолжает ли он тренироваться? Вот что ответил на это недавно завершивший карьеру боец.
Мне всегда будут этот вопрос задавать. А с кем мне драться? Победитель Макгрегор — Порье? Я обоих задушил, какой смысл? Шерифа не интересуют проблемы индейцев. Фергюсон? Он давно ничего не выигрывал, вчистую проиграл Гейтжи. Люди сомневаются, вернётся ли он на свой уровень из-за возраста. Гейтжи тоже не может рассматриваться как мой конкурент после нашего боя. У меня нет планов по возвращению. Я считаю, что если ты объявил об уходе, то нужно уходить, — сказал он.
Однако Нурмагомедов отметил, что если ему предложат $100 миллионов за официальный бой (не выставочный), то это может быть интересно. И он продолжает тренироваться. За полтора месяца, прошедшие с последнего боя, он пропустил всего пару дней. Регулярные допинговые тестирования тоже пока не прерывались, в агентстве USADA Хабиб продолжает числиться как действующий спортсмен.

О Макгрегоре

Ни одна пресс-конференция Хабиба не обходится без вопросов о Коноре Макгрегоре. Здесь тоже у него спросили про отношения с ним.

Ну бывают же люди, с кем у тебя отношения не сложились? Ты что — вообще со всеми дружишь и не имеешь разногласий? Вот у меня с ним не сложились [отношения]. Пожму ли руку Конору, если он протянет? Всё может быть. Знаете, бывает, люди убивают друг друга, а потом мирятся. Может, в душе обида остаётся, но всё может быть. Не ожидаю провокации от Конора, потому что ему надо о своём бое думать, — сказал Хабиб.

Он добавил, что вполне допускает скорую встречу с Конором, так как UFC вполне могут как бы случайно свести их на каком-нибудь из предстоящих турниров: они это любят и умеют лучше всех.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Майк Тайсон
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