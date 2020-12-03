Дата встречи президента России Владимира Путина с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который прилетел в Москву, пока не определена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

В конце октября Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи . Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. Тогда Песков рассказал, что Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым.

Однако, как сообщил Песков РИА Новости, дата встречи пока не запланирована. "Пока нет", — сказал он.

Путин ранее уже встречался с Нурмагомедовым. В 2018 году в Ульяновске глава государства лично поздравил его с победой на чемпионате UFC.

Нурмагомедов в четверг провел в Москве пресс-конференцию, где ответил на вопросы о возобновлении карьеры.