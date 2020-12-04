Устроивший драку на свадьбе боец UFC объяснился

Российский боец UFC Гаджимурад Антигулов, устроивший пьяную драку на свадьбе, объяснил случившееся в Instagram

Антигулов заявил, что совершил ошибку, добавив, что ему неприятно, в каком свете был выставлен Дагестан.

«За одну ситуацию, на которой видно, что я даже не бью человека (толпой тоже никого не били), все стали судьями. Этот видеоролик будет сеять только вражду между людьми», — посчитал он.

Спортсмен добавил, что готов оплатить лечение пострадавшему и решить вопрос мирным путем.

2 декабря появилось видео драки на свадьбе с участием Антигулова. Причиной стал нелегально пронесенный спортсменом алкоголь, который он отказывался убирать со стола. В результате после очередного призыва он напал на одного из гостей.

Антигулов провел 28 поединков в MMA, 20 из которых он выиграл, восемь — проиграл. В UFC он выступает с 2016 года. Последний бой с его участием прошел в октябре этого года и завершился поражением соотечественнику Максиму Гришину.