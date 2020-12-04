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Стала известна прибыль от поединка Тайсона с Джонсом 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта прибыль от поединка Тайсона с Джонсом
Фото: Reuters
Поединок между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом собрал более одного миллиона платных трансляций. Информация стала известна MMAFighting.
По информации издания, бой принес организаторам более 50 миллионов долларов прибыли. Это почти вдвое больше показателя поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи, который собрал 675 тысяч платных трансляций.
Выставочный бой Тайсона и Джонса прошел 29 ноября и завершился вничью. Оба боксера остались недовольны результатом противостояния. Также спортсмены выразили желание провести повторный поединок.
Нурмагомедов встречался в октагоне с Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере. После поединка он заявил об уходе из MMA. Сообщалось, что победа принесла россиянину три миллиона долларов.
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MMA , Бокс , Хабиб Нурмагомедов , Майк Тайсон
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