"Но я вспомнила времена, когда была маленькой, ездила на автобусе в школу через плохие районы, а люди бросали в нас всякую ерунду. Но я никогда не была так загнана в угол. Мы просто сидели в автобусе и ни на что не могли повлиять. Я начала молиться, это помогло мне в тот момент. Я билась, чтобы уйти от того, что было в моем детстве, но опять оказалась в этой уличной фигне, с которой не хочу иметь ничего общего", — заключила Намаюнас.