"Казалось, что мы целую вечность сидим в этом автобусе, потому что я не понимала, кто нас атакует. Внезапно я увидела, как огромный кулак стучит в мое окно. Затем охранник схватил этого парня. Только позже я поняла, что это был Конор. Он бросил тележку в тот момент, когда автобус начал сдавать назад. Изначально он бросил прямо в мое окно. Если бы автобус не двигался, она прилетела бы в меня", — рассказала Намаюнас в интервью проекту UFC "Год бойца".
"Но я вспомнила времена, когда была маленькой, ездила на автобусе в школу через плохие районы, а люди бросали в нас всякую ерунду. Но я никогда не была так загнана в угол. Мы просто сидели в автобусе и ни на что не могли повлиять. Я начала молиться, это помогло мне в тот момент. Я билась, чтобы уйти от того, что было в моем детстве, но опять оказалась в этой уличной фигне, с которой не хочу иметь ничего общего", — заключила Намаюнас.