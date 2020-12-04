Побивший Антигулова боец высказался о его дебоше

Боец UFC Максим Гришин прокомментировал дебош на свадьбе, устроенный коллегой Гаджимурадом Антигуловым в Дагестане.

Неприятная бытовая ситуация. Как православный человек я не берусь осуждать Антигулова. Я его немного знаю, он внешне выглядел вспыльчивым. Сложно ли его «уронить»? Да, он — хороший боец, любой вам скажет это. И Антигулов — достойный человек. Эта ситуация не красит действующего спортсмена, но у нас есть яркие представители нашего вида спорта, которые и хуже себя вели. Я не только про Харитонова и Яндиева, тренд задал Саша Емельяненко. Сейчас стало очень много камер, и такие бытовые моменты зачастую попадают на публику. Плюс, к бойцам стало очень много внимания. Мы пытаемся популяризировать спорт через бои, но, к сожалению, происходит и вот так, это негативно сказывается на нашем имидже, — сказал Гришин.

Гришин и Антигулов провели бой в UFC в октябре 2020 года, и Максим одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

2 декабря NEWS.ru писал, что Антигулов устроил в нетрезвом состоянии драку на свадьбе в Дагестане.