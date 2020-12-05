Ромеро покидает UFC 

Кубинец потерпел три поражения подряд.

Малки Кава, менеджер бойца смешанных единоборств Йоэля Ромеро, заявил, что его клиент больше не будет выступать в UFC.

«Хотя мы и не ожидали, что время Ромеро в UFC так закончится, мы благодарны за те возможности, которые ему предоставляли на протяжении многих лет. Он готов двигаться дальше», — цитирует менеджера ESPN.

Напомним, 43-летний Ромеро провел в UFC 13 бое, в которых одержал девять побед и потерпел четыре поражения. Кубинец дважды принимал участие в титульных поединках, но так и не смог завоевать пояс.

Всего в активе Ромеро 13 побед при пяти поражениях в ММА.