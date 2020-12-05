«Бумажный чемпион»: звезда UFC вызвала на бой Яна

Наряду с легким весом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором после ухода Хабиба Нурмагомедова началась настоящая "игра престолов", ожидает гонку претендентов и легчайший дивизион. Еще одним соискателем золота Петра Яна станет отбывший дисквалификацию Ти Джей Диллашоу — экс-чемпион промоушена уже бросил вызов россиянину.

Январь 2019-го. Весь мир у ног Ти Джея Диллашоу. Рождение сына и две победы над заклятым соперником Коди Гарбрандтом, большие перспективы и денежные бои… Кобра жаждал большего: назвав себя «киллером мухачей», боец спускается в наилегчайший вес за вторым поясом, где его на первой минуте схватки нокаутирует Генри Сехудо . Позже обладатель олимпийского золота Пекина сам поднимется в легчайший дивизион, где станет двойным чемпионом в отсутствии Ти Джея — в марте Диллашоу поймают на использовании запрещенного препарата ЭПО, помогавшего спортсмену сгонять вес.

«Нет никаких оправданий. Я совершил ошибку, желая сделать то, чего не смог. Я продал свою душу дьяволу — теперь я должен справиться с этим. Я опустился до того минимального веса, где все влияло на меня. Я не хотел просыпаться и тренироваться по утрам. Мне нужно было сбросить еще немного веса, а я не хотел ходить в спортзал, бегать и делать то, что необходимо», — комментировал кошмарный период в своей карьере Ти Джей.

Наказание было суровым: два года дисквалификации, которые должны были поставили крест на карьере 34-летней звезды UFC.

Однако время вне октагона пролетело незаметно. Сехудо завершил карьеру, но сохраняет активность в соцсетях. Оставленный пояс отправился с Петром Яном в Россию. А сам Диллашоу уже через месяц готов провести первый бой после возвращения.

Но прежде чем вернуться, Кобра решил ярко напомнить о себя. На этой неделе он дал большое интервью ESPN, в котором прошелся по легчайшему дивизиону. Досталось многим: Яну, претенденту №1 Алджамейну Стерлингу, который в начале 2021 года должен противостоять россиянину, и все тому же Сехудо.

«У Стерлинга есть серьезные пробелы в навыках, но в определенных областях он очень силен, — анализировал ситуацию в дивизионе представитель США. — Ян разносторонний, но навыки базовые. Он демонстрирует технику, однако это база. Стойка Стерлинга настолько сырая, что он даже не знает, как наносить удар ногой без подготовки.

Сехудо вышел на бой за вакантный пояс против Марлона Мораеса и побил его. Мораес не был чемпионом, у него выносливость французского бульдога. Его нужно просто затянуть во второй раунд. Сехудо побил его, а потом вернувшегося с дивана Доминика Круза. Затем он ушел из боев, но хочет быть чемпионом. Потом еще и Ян побил парня с рекордом 0-2 (речь идет о Жозе Алдо — «Газета.Ru»). Дивизион в заднице! Он ждет моего возвращения, чтобы я привел его в порядок. Я готов вернуться, забрать пояс, доминировать… Сейчас нет чемпиона. Они просто временные, бумажные».

Все трое объектов провокации Ти Джея отмалчиваться не стали. В своих соцсетях бойцы высмеяли слова Диллашоу, намекнув на ушедший поезд бывшего обладателя пояса.

«Это заслуживает усмешки. По крайней мере у Диллашоу есть что-то, а не как этот дублер рэпера Флейвора Флейва Алджимейн Стерлинг, который хочет натереть лысину картофельной голове Петру Яну. Отодвиньте его и дайте бой Диллашоу. И тогда могу вернуться я. Вы все мешки! С Рождеством», — в свойственной себе манере парирует Сехудо.

«Ты следующий, читер!» — это пост Яна, не раз проявлявшего интерес к схватке против американца с большой армией фанатов.

«Генри, настоящее соперничество поместит «Тройного посланника» в шредер, где ему и место. Ни ты, ни Бумажный Ян для меня никогда не были чемпионами. А Ти Джей — жулик с момента нокаута от Додсона. Вся команда Alpha Male знала это… Не утверждаю, что кто-то напуган, но Ти Джей намерен избегать боя с тем, с кем испытывал проблемы в спаррингах. Выводите Песочного Человека Кори Сэндхагена! И знаете… ММА — спорт, где читеры получают награду после отстранения? Серьезно. Представьте, что отправились за решетку, а после нескольких лет в тюрьме вам дают шанс заработать больше полумиллиона сразу после выхода. Вау!» — негодует Стерлинг.

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