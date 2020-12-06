«С Уиманом всё в порядке. Это был один из самых жёстких нокаутов, которые мне приходилось видеть. Когда он ударился о канвас, был очень странный звук. Это было очень странно. Рад, что с Мэттом всё в порядке», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира.