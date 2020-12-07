«Просто за бабло раздеваются мужики»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
30 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
0 2
Эйбар Эйбар
30 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
1 2
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 2
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
3 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
5 1
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
5 0
Ротор Ротор
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
3 0
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Боруссия М Боруссия М
Арминия
Арминия
2 1
Майнц Майнц
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Боруссия Д Боруссия Д
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
0 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
1 0
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
3 3
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
0 2
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
1 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 5
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
1 0
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
16:30
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
19:00
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
18:15
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
20:30
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Арминия Арминия
Майнц
Майнц
17:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Герта Герта
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
16:30
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
18:15
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
20:30
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Кадис Кадис

Герману Стерлигову не нравится мужской стриптиз 

News.ru и ещё 2 6 часов назад
«Просто за бабло раздеваются мужики»
Фото: ТАСС
Когда на кого-то нападаешь, надо всегда быть готовым получить сдачи, и уж тем более если нападаешь на бойцов ММА. Но именно это и сделал Герман Стерлигов, бизнесмен с очень странными религиозными взглядами, которые едва ли можно назвать православными в привычном понимании. Стерлигов обрушился с критикой на смешанные единоборства и лично на главного представителя этого вида спорта от православной части России — Фёдора Емельяненко.

ММА — это шоу-бизнес. Весь большой спорт — это шоу-бизнес. Это зрелище, а обнажение тела своего запрещено Библией и является мужским стриптизом. Отвратительно, когда люди за деньги раздеваются и валяются друг у друга между ног. Это мерзость, — приводит слова Стерлигова Fighttime.

Он также добавил кое-что лично про Фёдора Емельяненко.

Особенно отвратительно, когда некоторые используют христианские символы и святыни, как бы оправдывая и освящая все эти мерзости. И это я говорю о Фёдоре Емельяненко, который надевал-снимал крест многократно перед боями, демонстрируя, что он якобы христианин. Просто за бабло раздеваются мужики и устраивают зрелище. И дерзают при этом использовать имя Господа нашего, Царя царей и Владыки владык. Поэтому я считаю Емельяненко негодяем и кощунником, — сказал Стерлигов.

В конце он пожелал всем, кто занимается «этими греховными делами, соскакивать с этого дела, становиться христианами, просить и у Бога, и у людей прощения».
Надо сказать, что это не первый выпад Стерлигова в сторону ММА. Три недели назад он назвал этот вид спорта мужским стриптизом, где мужики «чуть ли не в член упираются носами».
Ещё тогда на эти слова «православного бизнесмена» отреагировал Александр Емельяненко. Он посоветовал выйти на бой и проверить, чем именно там мужики занимаются.

Он получит по зубам. В лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы, пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное, — приводит слова Емеляьненко-младшего «РЕН ТВ».

Вообще, что означают все эти выпады Стерлигова? С одной стороны, это — очередное диковатое мнение человека, чьи религиозные взгляды отличаются радикальностью. Он имеет право на это мнение. С другой стороны, Стерлигов — первый известный человек, кто критикует бойцов именно с христианских позиций. За что только ни критиковали ММА, но за то, что они противоречат Библии — как-то не приходилось слышать.
С исламом — другая история. Почти после каждого громкого высказывания Хабиба Нурмагомедова с мусульманским подтекстом, вроде критики Егора Крида и «откровенных» театральных представлений в Махачкале, ему припоминают участие в ММА-поединках в полуголом виде.
Мужчине-мусульманину, как известно, запрещено показывать живот и всё, что ниже него и выше колен кому-либо, кроме жены. Так же по правилам Шариата нельзя драться за деньги и особенно бить в голову. Хабиб же всё это делает уже много лет, он так зарабатывает на жизнь. И за это его тоже критиковали некоторые исламские деятели, к примеру муфтий Москвы Рустам Батыр в 2019 году в интервью «Бизнес Online».
Но бойцы-мусульмане продолжают выступать в ММА, и их становится всё больше. Хабиб в этом смысле — пример для миллионов. Его можно назвать самым большим авторитетом для всего мусульманского мира. Если ему можно, то можно всем братьям по вере.
К словам Стерлигова, тем более, не обязательно относиться серьёзно. Этот человек в прошлом году открыл магазин для бедных «Берёзка», в котором предложил всем желающим покупать хлеб по цене в 440 рублей. Ещё он предлагал сократить население Москвы до миллиона человек, а остальных согнать в колхозы.
Так, что Стерлигов посмешил российских фанатов ММА, за что ему спасибо. Тема ММА и религий — не новая, и наверняка, она не в последний раз поднималась. Пока эти две части жизни неплохо сосуществуют, и нет причин, почему так не должно быть дальше.
Видео дня. «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в АПЛ
News.ru: последние новости
Избил гостя и оскорбил женщин: боец UFC опозорился на кавказской свадьбе Избил гостя и оскорбил женщин: боец UFC опозорился на кавказской свадьбе Олимпийская чемпионка по боксу вызвала на бой мужчину Олимпийская чемпионка по боксу вызвала на бой мужчину Гаджиев назвал Харитонова трусом и чмошником Гаджиев назвал Харитонова трусом и чмошником
Комментарии 17
MMA , Александр Емельяненко , Крид , Герман Стерлигов , Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение