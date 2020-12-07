Бойцы слоняются по Вегасу, словно туристы. Не пора ли навести порядок?

Поклонников смешанных единоборств в этом году уже не удивишь отменой боёв в UFC непосредственно на неделе перед турниром, а то и вовсе за несколько часов до его начала. Скорее, они даже в какой-то степени ждут этого, а потом, когда слетает один или несколько поединков, только расстроенно восклицают: «Так и знал!» Причина сорвавшихся боёв — положительные тесты на COVID-19 у бойцов или угловых.

Наверняка многие уже заметили, что турниры, которые проводятся в Лас-Вегасе, страдают от этого в разы больше, чем те, что проходили на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Кто-то скажет, что всё дело в эпидемиологической обстановке в США, которая до сих пор остаётся одной из самых неблагоприятных в мире. И будет отчасти прав. Но есть и ещё кое-что.

Давайте вспомним, как всё происходило в Абу-Даби. Прежде всего бойцы и команда проходили тесты ещё до вылета в ОАЭ. По прибытии они попадали в своеобразный пузырь. Такая же система действовала в НХЛ в период доигровки сезона и прекрасно себя зарекомендовала. Тогда команды были заперты в одном комплексе, где жили, тренировались и проводили матчи. Вылетевший из Кубка покидал зону заточения.

Такая же картина наблюдалась и на «Бойцовском острове». Бойцы прилетали, сдавали тест и садились на карантин. Ни шагу из номера. В это время они сдают ещё несколько тестов, а уже потом могут выходить из своих номеров. Но и здесь они будут контактировать только с теми, кто прошёл через те же процедуры. А покидать «пузырь» имеют право только те, чей бой уже завершён. И возврат в «пузырь» возможен только с соблюдением всё тех же строжайших правил.

Казалось бы, в Вегасе тоже не обходится без мер предосторожности и тестов. Но с той самой системой «пузыря», которая успешно действует в Абу-Даби, здесь что-то пошло не так. Говоря по-простому, в Вегасе царит полная анархия. Подтвердил это и угловой Майка Перри в его последнем бою 21 ноября на UFC 255.

«В течение недели бойцы со своими командами могут покидать отель. По прибытии вы сдаёте тесты, а затем можете спокойно идти куда угодно. В день взвешивания вы сдаёте тесты ещё раз и уже не можете никуда выходить до начала турнира», — написал он на форуме Reddit под ником bsWINcups.

Вот каким должен был быть ответ Даны Уайта на вопрос, который задал ему журналист Джон Морган на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night, прошедшего 5 декабря. Из-за положительных тестов на COVID-19 в день проведения турнира в этот раз зрители лишились поединков Монтана Де Ла Роса — Таила Сантос и Нейт Лэндвер — Мовсар Евлоев

«Мне просто интересно, почему так происходит? Сначала бойцы сдают отрицательные тесты, а в день боя — положительные. Я просто пытаюсь понять: что происходит?» — спросил Морган.

Но Дана, что ему совершенно не свойственно, выдал нечто философское: «Мы живём в таком мире, понимаете? Мы все рано или поздно переболеем». Эпичное признание президента UFC в том, что не следует бороться с тем, чего не избежать. Куда делся его запал? Люди ждут от него чего-то типа «не в мою смену!». А он словно пустил всё на самотёк.

Затем Дана начал рассказывать что-то про стремительное распространение ковида на Аляске, про отмену матчей и в других видах спорта, про то, что рано или поздно каждый столкнётся с вирусом… И в завершении своей речи выдаёт: «Я не знаю, как это происходит непосредственно перед турниром… Наверное, они или кто-то из членов команды контактировали с кем-то ещё и подцепили вирус. Но я не знаю наверняка».