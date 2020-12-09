Шлеменко заявил о желании подраться с Ромеро 

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объявил, что намерен сразиться с известным бойцом MMA Йоэля Ромеро, которого недавно отчислили из UFC.

«Я давно говорил, что хотел бы подраться с Ромеро. В UFC же много кто от него бегает, многие не хотели, а я говорил, что готов зайти и подраться.

Если Fight Nights подпишет Ромеро и предоставит мне возможность с ним подраться, я отдаю себе отчёт, что они в это много вложат, потому что этот бой недешёвый. Но в целом для подписания в UFC мне вообще не важно, будет это Ромеро или кто-то ещё», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Sport24.

43-летний Ромеро выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На его счету 18 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел пять поражений. У 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.