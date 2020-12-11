Веласкес завоевала титул Bellator в наилегчайшем весе 

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Бразильский боец смешанного стиля Джулиана Веласкес одолела американку Илиму-Лей Макфарлейн и стала чемпионом Bellator в наилегчайшем весе.

Поединок прошёл на турнире Bellator 254 в Анкасвилле и завершился победой Веласкес единогласным решением судей — 48:47, 49:46, 48:47.

Для Веласкес эта победа стала десятой в карьере, при этом она ни разу не терпела поражений. Макфарлейн впервые проиграла в MMA при 11 победах.