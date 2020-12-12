Бой состоялся 24 октября.

«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжелых моментов при подготовке», — подписал Хабиб пост в инстаграме.

В ролике представлен процесс весогонки. По словам спортсмена, за шесть дней до боя он сбросил более восьми кг.

Напомним, 24 октября Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом и одержал 29-ю победу в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе, а сразу после боя объявил о завершении карьеры.