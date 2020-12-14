Президент UFC «поставил на себя» в переговорах с Хабибом 

"Правда в том, что у Хабиба нет никаких обязательств. Единственное, он должен со мной встретиться в следующем месяце… Посмотрим, насколько я смогу быть убедительным. Как и всегда, в переговорах ставлю на себя", — цитирует Уайта TMZ.