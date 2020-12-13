Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Матч-центр
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
0 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
1 0
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
3 3
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
0 2
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
1 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 5
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
1 5
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М
Боруссия М
1 1
Герта Герта
Фрайбург
Фрайбург
2 0
Арминия Арминия
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
16:30
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
18:15
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
20:30
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:30
Боруссия М Боруссия М
Герта
Герта
22:30
Майнц Майнц
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
22:30
Байер Байер
Арминия
Арминия
22:30
Аугсбург Аугсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
18:00
Локомотив М Локомотив М
Краснодар
Краснодар
18:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:00
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
21:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:00
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
16:00
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Арминия Арминия
Майнц
Майнц
17:30
Вердер Вердер
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
20:30
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
18:15
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
20:30
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед

Ган нокаутировал дос Сантоса локтем в битве-тяжеловесов в UFC 

News.ru и ещё 3 5 часов назад
Непобеждённый француз Сириль Ган (7-0) победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Жуниора дос Сантоса (21-9), для которого это поражение стало четвёртым кряду, на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Ган сразу начал перестреливать оппонента с дистанции, постоянно меняя стойку, но бразилец поначалу успевал отвечать на его выпады. Дос Сантос поймал ногу соперника в конце первого раунда, но не сумел перевести поединок в партер. Ган продолжил отбивать переднюю ногу бразильца во втором раунде, затем потряс его в одной из атак и добил жёстким ударом локтя.
Как писал NEWS.ru, британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
News.ru: последние новости
Емельяненко пожаловался на запах наркотиков в Америке Емельяненко пожаловался на запах наркотиков в Америке «Идите на фиг, надоели»: за что российского бойца дисквалифицировали в США «Идите на фиг, надоели»: за что российского бойца дисквалифицировали в США Веласкес победила Макфарлейн и завоевала чемпионский титул Bellator Веласкес победила Макфарлейн и завоевала чемпионский титул Bellator
MMA , Энтони Джошуа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть