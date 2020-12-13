Непобеждённый француз Сириль Ган (7-0) победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Жуниора дос Сантоса (21-9), для которого это поражение стало четвёртым кряду, на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Ган сразу начал перестреливать оппонента с дистанции, постоянно меняя стойку, но бразилец поначалу успевал отвечать на его выпады. Дос Сантос поймал ногу соперника в конце первого раунда, но не сумел перевести поединок в партер. Ган продолжил отбивать переднюю ногу бразильца во втором раунде, затем потряс его в одной из атак и добил жёстким ударом локтя.