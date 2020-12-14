Заклятый соперник Хабиба близок к увольнению из UFC 

"Оливейра определенно один из лучших в мире в самом сложном дивизионе ММА! И 10 из 10 человек сдались бы от такого армбара, но каким-то образом Тони выжил… Я думал, что увижу прежнего Тони. Я полагал, что слабое выступление в бою с Гэтжи объяснялось его двумя весогонками. Но, возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона. Я считаю, что Фергюсон все еще в паре схваток от того, чтобы принимать на его счет сумасшедшее решение… Решение об увольнении. Да, Тони может не стать прежним — такое может случиться после любого боя", — заявил глава организации на пресс-конференции.