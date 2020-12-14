Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей. После боя Штырков объяснил причины поражения Исмаилову, передает "Чемпионат.com".

По мнению бойца, ему не хватило уверенности в себе. Штырков отмечает, что если бы он приблизительно знал, на что способен и верил в это, то показал бы себя еще лучше.

"Мне даже стыдно признавать, что я не до конца верил в то, что настолько вырос. Но сейчас начинаю осознавать это", — добавил он.

Ранее Исмаилов победил Ивана Штыркова в главном бою АСА 115.