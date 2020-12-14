Нурмагомедов встретится с главой UFC 

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о планах встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает TalkSport.

«Мы договорились о встрече в следующем месяце. Посмотрим, насколько я буду убедительным», — отметил Уайт.

Ожидается, что Нурмагомедов прибудет в Абу-Даби перед турниром UFC 257, который должен пройти 24 января 2021 года.

Ивент на острове Яс возглавит поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Уайт допускал, что победитель данного противостояния станет потенциальным соперником Нурмагомедова в том случае, если россиянин примет решение возобновить карьеру.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта сразу после победы над Джастином Гейджи на UFC 254 в октябре. Российский боец признался, что ему сложно выступать без поддержки отца Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался 3 июля.

Нурмагомедов — лучший боец UFC вне учета весовых категорий. Россиянин трижды защитил пояс чемпиона организации в легком весе.