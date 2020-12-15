Видеоблогер предложил Макгрегору $50 млн за бой 

Видеоблогер и боксёр Джейк Пол бросил вызов бойцу смешанного стиля, экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору . За очный бой блогер предложил $50 млн Об этом Джейк Пол написал на своей странице в Instagram. По его словам, он рассчитывает на поединок в весовой категории до 84 кг из восьми раундов по три минуты с использованием перчаток на десять унций.

Бой должен состояться в течение 180 дней после подписания соответствующего соглашения.

29 ноября Пол уже участвовал в одном из боёв перед выставочным поединком американцев Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Во втором раунде ему удалось нокаутировать бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона.

NEWS.ru писал, что следующий бой Конор Макгрегор проведёт с Дастином Порье. Поединок состоится 23 января на турнире UFC 257. Ирландец и американец уже бились под эгидой UFC в 2014 году, тогда поединок закончился нокаутом в первом раунде, победил Макгрегор.

В активе 32-летнего ирландца 21 победа и четыре поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях: лёгкой и полулёгкой.