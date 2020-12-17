Россиянка Маздюк подписала контракт с Bellator 

Спортсменка имеет прозвище «Красная королева».
Россиянка Дарина Маздюк на своей странице в инстаграм сообщила о том, что подписала контракт с Bellator.
С 16 декабря девушка является бойцом американского промоушена в наилегчайшем весе.
Как сообщает «Профиль», наибольшую известность Маздюк получила благодаря выступлению в рамках шоу «Наше дело» на YouTube, где она нокаутировала блогера Григория Чистякова, вес которого составлял 240 кг.
Всего в ММА «Красная королева» провела пять поединков, в которых одержала четыре победы.