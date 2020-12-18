Российский боец объяснил, почему ONE интереснее ACA 

«Мне кажется ONE более интересной организацией, чем ACA. Это касается медиа— и финансовой составляющей, а также некоторых других аспектов. У каждого своё мнение. Что касается уровня, то посмотрите на того же Алиакбари. Он выиграл все три боя в ACA и мог бы побеждать там и дальше, если бы остался. Но по каким-то причинам он перешёл в ONE FC. Значит, промоушен может чем-то заинтересовать сильных бойцов. При этом соглашусь, что и в ACA хватает приличных ребят», — сказал Малыхин RT.