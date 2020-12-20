Умер бывший боец Bellator Серджио Да Силва 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Серджио Да Силва умер в возрасте 34 лет. Спортсмена не стало еще в пятницу, но известно об этом стало только сегодня. О трагедии сообщил портал Sherdog со ссылкой на друга бойца Джареда Гордона. Причины смерти атлета не разглашаются.

Российским поклонникам ММА Да Силва известен по своим выступлениям в Bellator и Cage Fury Fighting Championships. За свою спортивную карьеру он 16 раз выходил в октагон. В арсенале американца семь побед и девять поражений.

Три года назад Да Силва мог оказаться за решеткой по обвинению в ограблении, однако ему удалось опротестовать обвинительный вердикт и остаться на свободе.