Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри «устно договорились» встретиться в мае или июне 2021 года. По словам промоутера Эдди Хирна, все британские поединки между Джошуа и Фьюри устно согласованы, осталось утрясти некоторые детали до объявления официальной даты боя.
Скорее всего, это будет сделка на два боя стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов, в то время как место боя может находиться на Ближнем Востоке, пишет The Sun.
Джошуа недавно одолел Кубрата Пулева, в то время как Фьюри остается в юридической битве с Деонтеем Уайлдером из-за неудачной трилогии боев.
Еще одним препятствием, мешающим сделке, является тот факт, что Александр Усик в настоящее время является обязательным претендентом на пояс WBO Джошуа. То есть до Фьюри может понадобиться битва между Джошуа и Усиком. Ранее Хирн допускал, что Джошуа может потерять один пояс из-за желания сразиться с Фьюри.
«Давайте просто бросим все пояса, потому что если мы потеряем один, то можем потерять и все. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый пояс в боксе был на кону в бою с Тайсоном Фьюри. Мы не будем требовать выкупа и не позволим политике вмешиваться в битву, которая нужна боксу», — говорил Хирн.
Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов стал вторым в списке лучших спортсменов 2020 года. Рейтинг возглавил баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, замкнул тройку британский боксер Тайсон Фьюри.