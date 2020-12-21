Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Матч-центр
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
2 1
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
0 0
Кёльн Кёльн
Майнц
Майнц
0 1
Вердер Вердер
Аугсбург
Аугсбург
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
21:45
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
00:00
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити

Промоутер заявил, что Джошуа и Фьюри договорились о бое 

Мир24 1 час назад
Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри «устно договорились» встретиться в мае или июне 2021 года. По словам промоутера Эдди Хирна, все британские поединки между Джошуа и Фьюри устно согласованы, осталось утрясти некоторые детали до объявления официальной даты боя.
Скорее всего, это будет сделка на два боя стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов, в то время как место боя может находиться на Ближнем Востоке, пишет The Sun.
Джошуа недавно одолел Кубрата Пулева, в то время как Фьюри остается в юридической битве с Деонтеем Уайлдером из-за неудачной трилогии боев.
Еще одним препятствием, мешающим сделке, является тот факт, что Александр Усик в настоящее время является обязательным претендентом на пояс WBO Джошуа. То есть до Фьюри может понадобиться битва между Джошуа и Усиком. Ранее Хирн допускал, что Джошуа может потерять один пояс из-за желания сразиться с Фьюри.

«Давайте просто бросим все пояса, потому что если мы потеряем один, то можем потерять и все. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый пояс в боксе был на кону в бою с Тайсоном Фьюри. Мы не будем требовать выкупа и не позволим политике вмешиваться в битву, которая нужна боксу», — говорил Хирн.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов стал вторым в списке лучших спортсменов 2020 года. Рейтинг возглавил баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, замкнул тройку британский боксер Тайсон Фьюри.
Мир24: последние новости
Блогер предложил Макгрегору боксерский поединок за $50 млн Блогер предложил Макгрегору боксерский поединок за $50 млн Исмаилов победил Штыркова на турнире ACA 115 Исмаилов победил Штыркова на турнире ACA 115 Россиянка Дарина Мадзюк получила контракт Bellator после боя с блогером Чистяковым Россиянка Дарина Мадзюк получила контракт Bellator после боя с блогером Чистяковым
Комментарии
MMA , Видео , Энтони Джошуа , Тайсон Фьюри , Джеймс Леброн , Хабиб Нурмагомедов , Александр Усик
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение