«Давайте просто бросим все пояса, потому что если мы потеряем один, то можем потерять и все. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый пояс в боксе был на кону в бою с Тайсоном Фьюри. Мы не будем требовать выкупа и не позволим политике вмешиваться в битву, которая нужна боксу», — говорил Хирн.