Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов признан самым популярным спортсменом России по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Сообщалось, что 10% граждан России назвали Нурмагомедова спортсменом года. Боец на своей странице в Instagram поблагодарил граждан за признание.
"Одно дело когда вас признают эксперты, тренера, бойцы и специалисты, а другое дело — признание народа. Спасибо вам, что вы есть. Без вас это было бы практически невозможным", — написал он.
Ранее Хабиб назвал сумму для богатой жизни в Дагестане.