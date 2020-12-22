Кормье усомнился в возвращении Хабиба в октагон 

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал сумму, которой хватит для богатой жизни в Дагестане. Об этом рассказал его друг и коллега, американский боец Даниэль Кормье

По словам американца, однажды в разговоре Нурмагомедов заявил, что в Дагестане достаточно пяти миллионов долларов, чтобы оставаться богатым до конца жизни.

«У Хабиба намного больше пяти миллионов долларов. Так что я не знаю, какая сумма может вернуть его в октагон», — заявил Даниэль Кормье, его слова приводит издание Current MMA.

Как сообщал «Рамблер», в октябре Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры после победы над американцем Джастином Гейджи и попадания на первое место официального рейтинга лучших бойцов UFC без учета весовой категории.