Стефани просто попала по сопернице, оказывается, так было можно. Подобное в Invicta-2020 не смог повторить никто.

Несмотря на все ограничения, с которыми столкнулся мир в 2020 году, поклонники смешанных единоборств без любимого зрелища не остались. Отчаянный пример Даны Уайта расшевелил сообщество, и в июле-августе рестарт осуществили практически все ведущие лиги планеты. Одной из первых стала Invicta. Это организация, в которой сражаются исключительно отважные девушки.

Думается, президент и владелец промоушена Шеннон Кнапп нисколько не огорчается тем фактом, что его детище воспринимается как кузница кадров для ведущих лиг мира. Топовые бойцы Invicta FC регулярно пополняют ряды UFC и Bellator’a. Достаточно вспомнить, что в этой лиге начинала свой профессиональный путь экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас . Обладательницами поясов лиги были Яна Куницкая , Крис Сайборг, Фелисия Спенсер, Дженнифер Майа, Карла Эспарза и многие другие известные девушки-бойцы.

В сезоне-2020 лига провела 6 турниров. Не всегда карды ломились от количества боёв, но это были полноценные ивенты. И в минувшем сезоне особенно ярко проявилась особенность боёв в этой организации. Девушки туда идут в основном с борцовской базой — дзю-до, джиу-джитсу, самбо и вольная борьба. Значительно реже подписывают девушек с ярко выраженной ударной техникой. Оттого подавляющее большинство поединков заканчивается либо приёмами (сабмишенами), либо решением судей. Из 37 боёв, проведённых в 2020 году, лишь в трёх были зафиксированы нокауты. В двух случаях это были добивания в партере, что лишь подтверждает общее правило. И лишь в одном поединке случилось чудо! Это было поистине уникальное событие, особенность которого подчёркивала простота технического действия, помноженная на невероятную его эффективность.

Шёл первый раунд соглавного боя InvictaFC 43. В октагоне сошлись Стефани Гелтмахер и Кэйтлин Сэммондс. Обе девушки имели за плечами опыт нокаутов, а потому с первых же минут работали в стойке, пытаясь найти возможность для одного решающего удара. Как вы уже поняли, это довольно большая редкость, когда девушки в этой лиге настырно ищут шанс на победный удар. Стефани хватило раунда.

За несколько секунд до нокаута она рефлекторно выбросила правый оверхенд, показав сопернице свои намерения и наработанный приём. Но та не прочувствовала опасность. А зря. Уже следующая атака девушки по прозвищу Крепкая Хватка стала решающей. Стеф чётко выдержала тайминг, своевременно порвала дистанцию и запустила в голову соперницы такую комету, которая разом сбила Рыжую с ног. Добивание уже не требовалось, но судья слегка зевнул момент, и Кейтлин получила пару совершенно лишних оплеух. Вот только не говорите, что неправильно выбирать лучший нокаут из одного единственного нокаута. Во-первых, в этой лиге подобное большой праздник, во-вторых, это был реально впечатляющий удар, который не залетает на дурачка, его тренировать надо, нарабатывать комбинации и иметь тонкое чувство дистанции и тайминга. И да, фарт тоже не помешает. С наступающим девушек из Invicta, дарите нам больше таких ярких моментов!