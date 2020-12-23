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Матч-центр
17 декабря

Российская Премьер-лига

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Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
0 0
Рубин Рубин
17 декабря

Английская Премьер-лига

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Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
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Унион
Унион
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
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Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
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Аугсбург
Аугсбург
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Арминия Арминия
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 декабря

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3 из 4
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
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2 0
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Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
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Фрайбург
4 1
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Вольфсбург
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20 декабря

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3 из 4
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Брайтон энд Хоув Альбион
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Тоттенхэм Хотспур
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Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

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Реал Сосьедад
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Вильярреал
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Хетафе
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Лестер Сити
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Астон Вилла
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
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Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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Ливерпуль
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

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Кристал Пэлас
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Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Леванте
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23:30
Бетис Бетис
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Саутгемптон
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Хетафе Хетафе
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Сельта
21:15
Уэска Уэска
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Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
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Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

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Атлетик Б
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Алавес Алавес

UFC показал официальный постер боя Макгрегор — Порье 

Просто Про Спорт и ещё 1 1 час назад
UFC показал официальный постер боя Макгрегор — Порье
Фото: Reuters
Главный промоушен смешанных единоборств UFC в среду представил официальный постер поединка между ирландцем Конором Макгрегором и Дастином Порье из США. Их схватка состоится 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Поединок будет главным в турнире UFC 257. Порье и Макгрегор встречались в сентябре 2014-го. Тогда ирландцев отправил американца в нокаут в первом раунде.
Свой последний бой Макгрегор провел в январе 2020-го, победив Дональда Серроне. Порье в июне 2020-го одолел Дэна Хукера.
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