Главный промоушен смешанных единоборств UFC в среду представил официальный постер поединка между ирландцем Конором Макгрегором и Дастином Порье из США. Их схватка состоится 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Поединок будет главным в турнире UFC 257. Порье и Макгрегор встречались в сентябре 2014-го. Тогда ирландцев отправил американца в нокаут в первом раунде.
OFFICIAL: Your Poirier-McGregor 2 poster has landed 💎🇮🇪
[#InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi] pic.twitter.com/fbvMEO2RBE— UFC (@ufc) December 23, 2020
Свой последний бой Макгрегор провел в январе 2020-го, победив Дональда Серроне. Порье в июне 2020-го одолел Дэна Хукера.