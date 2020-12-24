Петр Ян устал от излишней популярности

Моя популярность с каждый боем возрастала и масштабировалась. То, что ты чемпион в высшей лиге мира, дарит тебе некую узнаваемость. Узнают часто и везде — это и хорошо, и нет. Мне не хотелось бы этого чрезмерного внимания. Куда ни прихожу, постоянно как под биноклем, как будто ты не человек, а инопланетянин. Иногда уточняют, Петр Ян я или нет. Говорю, что нет. Но мне всегда было без разницы, я не теряю голову от популярности», — приводит слова Яна Overtime.life.