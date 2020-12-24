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После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашел Владимир Минеев. Он отобрал микрофон у Гребнева и вызвал на бой Исмаилова.

Исмаилов также появился в кейдже, взял другой микрофон, однако диалог не состоялся. После нескольких фраз бойцы сошлись в рукопашной.

После словесной перепалки бойцов Исмаилова и Минеева произошла массовая драка. Прям на турнире ММА AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. Дерущихся разняла полиция, поединок прерван. pic.twitter.com/sAfCDghfhM— Телеканал 360° (@360tv) December 24, 2020

Драка тут же стала массовой — клетка заполнилась людьми, поддерживающими сторону Исмаилова или Минеева. Все они кинулись пинать и топтать друг друга несмотря на призывы организаторов турнира «не позорить страну в прямом эфире».

Через несколько минут драку удалось остановить силами руководства лиги, полиции и ОМОНа.

После инцидента Магомед Исмаилов был доставлен в отделение полиции для дачи разъяснений. Правоохранители подчеркнули, что это не задержание.

Как сообщал «Рамблер», единственный бой Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 году. Поединок завершился ничьей. После этого Минеев неоднократно заявлял, что Магомед Исмаилов избегает реванша.