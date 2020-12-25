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Стали известны подробности потасовки между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым Владимиром Минеевым во время турнира Fight Nights Global Winter Cup, сообщает ТАСС.

Драка случилась из-за того, что Минеева ударили микрофоном. Об этом проинформировал Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова.

«Я знаю, что Магомед в шутку показал проход в ноги. А Минеев ударил его микрофоном. Он не прав, и Магомед должен был среагировать», — поделился он.

Инцидент произошел 22 декабря, бойцы вступили в октагоне в конфликт, который перерос в массовую драку. В дело была вынуждена вмешаться полиция, а турнир был остановлен.

Ранее сообщалось, что полиция забрала бойца ММА Исмаилова в отдел после драки с Минеевым.