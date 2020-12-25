«То, что случилось — это настолько некрасиво, настолько унизительно! Они толпой напали на моего ученика Минеева. У меня слов нет. Мне уже кто только не отправил эти ролики, а я не знаю, как это комментировать.

Настолько это все обидно и не по-мужски, мужского в этом ничего нет. Некоторые даже через сетку умудрялись бить Минеева, когда он рядом был! Это же всего лишь спорт! Как можно вот так взять и бескультурно абсолютно напасть на одного человека толпой?

Только два-три пацана там было, которые попытались разнять и помочь. Магомед и Вова ведь и сами между собой разберутся. Когда они видятся, все нормально: «Привет — Салам Алейкум», никаких проблем! Идет красивая раскачка боя — зачем посторонние ребята вмешиваются, позорище такое показывают на всю Россию?

Я постарался бы не допустить того базара, который устроили ребята. Во-первых, я бы Минеева в клетку не пустил вообще. А во-вторых, сказал бы ему, что сейчас не стоит кидать вызов. Вызов уже был, но Мага не захотел. Все, тема закрыта!

Не допустил бы, чтобы на эту бескультурную картину вся Россия смотрела и говорила, как всегда бывает в таких случаях: «Дагестанцы, видишь ли, толпой напали на одного русского!»

Что обидно — ни один русский парень не вышел Вове помочь! Позор им всем, позор! Я дагестанец, мусульманин, если со мной человек от души общается, я с ним до конца пойду — без разницы, какой он веры. Какая разница, главное — будь человеком.

Там же были ребята, которые общаются с Владимиром, тренируются, здороваются — почему они не помогли? Почему допустили этот беспредел?» — сказал Магомедалиев.