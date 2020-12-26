— Я сейчас, наверное, покажусь жестоким человеком, — сказал Харитонов. — Я всегда хорошо относился к Маге Исмаилову. Он веселый, жизнерадостный парень, с юморком, с хохотом. Что это был за турнир?

— Fight Nights.

— У Маги нет контракта с этим промоушеном. Ну да неважно. У него же сейчас контракт с АСА?

— Вроде бы, стал свободным агентом.

— Ну, не знаю. Но у кого на контракте Мага, я бы его дисквалифицировал пожизненно. Да, я жестоко говорю. Но я бы за этот инцидент дисквалифицировал его пожизненно. За то, что начал. Да, Володя что-то сказал.

— Минеев ударил его микрофоном.

— Он отмахивался. Он сильно его не ударил. А Мага на него побежал. Зачинщиком был Мага. Может быть, меня многие осудят. Но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи.