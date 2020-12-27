Суд оштрафовал Исмаилова за драку на турнире в Москве

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Матч-центр
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
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Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
1 1
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

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3 из 6
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Лестер Сити
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Фулхэм
Фулхэм
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Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

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Лидс Юнайтед
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Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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Челси
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Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Барселона
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Леванте
Леванте
23:30
Бетис Бетис
29 декабря

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Саутгемптон
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Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
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21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Хетафе Хетафе
30 декабря

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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Ливерпуль Ливерпуль
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Алавес Алавес
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Эвертон
Эвертон
20:30
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Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
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Вильярреал
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Бетис
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Хетафе
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Вальядолид Вальядолид
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Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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Атлетик Б
Атлетик Б
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Алавес
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Атлетико М Атлетико М
Эйбар
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20:30
Гранада Гранада
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Майнц Майнц
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Ливерпуль Ливерпуль

Суд оштрафовал Исмаилова и Минеева за массовую драку на турнире ММА 

Спорт РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Суд оштрафовал Исмаилова за драку на турнире в Москве
Фото: Fight Nights Global
Кунцевский районный суд Москвы оштрафовал бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева по делу о массовой драке на турнире в Москве.
В четверг словесная перепалка на AMC Fight Nights Global в Москве между Минеевым и Исмаиловым спровоцировала массовую драку.
Как сообщается на сайте суда, оба спортсмена признаны виновными по третьей части статьи 20.31 КоАП России ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния").
Минимальное наказание по этой статье — штраф в десять тысяч рублей.
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