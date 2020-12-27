Суд оштрафовал Исмаилова за драку на турнире в Москве

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В четверг словесная перепалка на AMC Fight Nights Global в Москве между Минеевым и Исмаиловым спровоцировала массовую драку.

Как сообщается на сайте суда, оба спортсмена признаны виновными по третьей части статьи 20.31 КоАП России ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния").

Минимальное наказание по этой статье — штраф в десять тысяч рублей.