Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
1 3
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
0 0
Кёльн Кёльн
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Арминия Арминия
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 2
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Эвертон Эвертон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
23:30
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Секс-символ UFC будет драться на голых кулаках. Зачем? 

Чемпионат.com 33 минуты назад
2020 год в женском сегменте UFC запомнился целым рядом ярких и знаковых событий. Здесь и бой Чжан Вейли с Йоанной Енджейчик, признанный большинством экспертов лучшим в году среди всех поединков (как у мужчин, так и у женщин), и продолжающееся доминирование чемпионок Аманды Нуньес и Валентины Шевченко, и классная серия побед Маккензи Дёрн и многое другое. Но не обошлось и без неоднозначных новостей. Главной из них стал уход из промоушена любимицы многих фанов UFC и просто поклонников красоты Пейдж Ванзант. Очаровательная американка в июле 2020 года, в последнем по контракту поединке, проиграла Аманде Рибас. То поражение стало третьим в четырёх схватках. С учётом этого, рассчитывать на улучшенные финансовые условия при подписании нового соглашения Пейдж не могла, после чего и решила искать счастья в иных промоушенах.
После некоторых размышлений она пошла на неожиданный шаг — перешла в молодую, но стремительно развивающуюся лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Сказать, что это решение стало сенсационным, значит не сказать ничего. Многие удивлялись, как такая эффектная девушка, как Ванзант, согласилась биться в лиге, где её внешность, с большой долей вероятности, будет подкорректирована и, очевидно, не в лучшую сторону. Но стороны ударили по рукам и после оставалось лишь определиться с датой дебюта.
Сначала ожидалось, что Пейдж выступит в кулачных боях уже осенью 2020 года, но позже расписание переиграли. Было решено, что спортсменка подерётся в большой для США уик-энд, в который проводится так называемый «Супербоул» — финал чемпионата NFL. В 2021 году он состоится 6 февраля, ну а Ванзант выступит за день до этого — 5 февраля. Её соперница ещё не определена, но на самом деле, это уже и не так важно. Bare Knuckle FC получил главного секс-символа ММА и зрители придут смотреть и болеть за Пейдж независимо от того, кого против неё поставят.
До дебюта в лиге остаётся чуть больше месяца, так что пока в США все празднуют Рождество и постят милые семейные фотографии, Ванзант продолжает готовиться к дебюту в самой жёсткой, если не сказать жесткой лиге мира и желает подписчикам счастливых праздников непосредственно из спортивного зала.
Похоже, Пейдж настроена по-настоящему серьёзно и хочет доказать, что боссы UFC просчитались, не став её удерживать. Но, если говорить откровенно, в перспективах Ванзант сомневаются многие. Что и говорить, если даже некогда битая ею соперница, экс-представительница UFC, а ныне чемпионка лиги кулачных боёв Бек Роулингс едва ли не отговаривает бывшую противницу от драки на голых кулаках.
«Я была удивлена, что она подписала контракт. Наверное, ей предложили невероятные деньги, и она просто увидела во всём этом знаки долларов. Она очень наивная, думаю, она не понимает, какие здесь нужны навыки. Она хороший грэпплер, но она никогда не была хорошим боксёром.
Думаю, что после первого же боя, неважно с кем он будет, Пейдж поймёт, что этот спорт не для неё», — сказала Роулингс.
Что же, прогноз более чем мрачный. Непонятно, осознаёт ли все риски сама Пейдж, но, скорее всего, предложенные ей деньги и впрямь сыграли ключевую роль при принятии решения о переходе в кулачные бои. В конце концов, известный боец Артём Лобов не раз намекал, что в Bare Knuckle FC ему платили очень прилично. Остаётся рассчитывать, что негативные прогнозы о возможностях Ванзант не сбудутся, ну а если и так, надеемся, что полученного гонорара хватит на то, чтобы исправить повреждения, которые могут сказаться на безупречной внешности эффектной девушки.
Чемпионат.com: последние новости
Лучший нокаут АСА в 2020 году: Магомед Бибулатов исполнил идеальную вертушку Лучший нокаут АСА в 2020 году: Магомед Бибулатов исполнил идеальную вертушку Лучший нокаут года в Invicta FC: Стефани Гелтмахер сбила одним ударом Кэйтлин Сэммондс Лучший нокаут года в Invicta FC: Стефани Гелтмахер сбила одним ударом Кэйтлин Сэммондс Президент Bellator назвал возможных участников Гран-при в полутяжёлом весе Президент Bellator назвал возможных участников Гран-при в полутяжёлом весе
Комментарии 2
MMA , Видео , Артем Лобов , Валентина Шевченко , Аманда Нуньес
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение