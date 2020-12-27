Хабиб прокатился на самокате по Махачкале 

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Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов прокатился на самокате по Махачкале. Соответствующий пост 32-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram.

"Когда мафия засыпает, я выезжаю в город. Не всегда, но выезжаю", — написал дагестанец.