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Матч-центр
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 2
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
2 2
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Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

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3 из 4
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
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Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
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Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
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29 декабря

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3 из 4
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Севилья
Севилья
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Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
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Кадис
23:30
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29 декабря

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3 из 5
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Саутгемптон
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Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Бёрнли
21:00
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30 декабря

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3 из 4
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Гранада
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Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

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Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
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2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
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Вильярреал
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Леванте Леванте
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Севилья Севилья
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Хетафе
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Айнтрахт Ф
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Байер Байер
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Арминия
17:30
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Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
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Тоттенхэм Хотспур
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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Атлетик Б
16:00
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Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
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Гранада Гранада
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Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
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Майнц Майнц
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15:00
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Ньюкасл Юнайтед
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Челси
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Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль

«Перестань уже бить себя!» Боец решил дать сопернику фору в 20 ударов 

Чемпионат.com и ещё 1 1 час назад
Китаец Хуэй лупил в бою заслуженного японского бойца Икеду не так сильно, как Сензо сам себя — до его начала.
Закончился сезон-2020 года в одной из самых удивительных и ярких лиг планеты — ONE Championship. Бои в ней проводятся не только по правилам ММА, но и по весьма популярному в Азии тайскому боксу (кикбоксингу). Когда в ринг или октагон выходят большие мастера этого вида, зрелище они выдают сногсшибательное. Во всех смыслах этого слова.
Ещё этот промоушен примечателен тем, что бойцы ведут себя раскованно не только в клетке, но и за её пределами. В социальных сетях они с готовностью дурачатся на тренировках, подхватывают многочисленные челленджи и просто развлекаются на радость и потеху болельщикам. Хотите каждое утро получать позитивные эмоции? Начинайте день с «Инстаграма» ONE Championship. Это не реклама, а новогодний подарок всем поклонникам ММА.
И в качестве примера мы хотим привести совсем свежий эпизод, который случился на состоявшемся 25 декабря турнире ONE Championship: Collision Course 2. 38-летний японский ветеран Сензо Икеда выступает на профессиональном уровне девять лет. И почти всё время проводил бои в Японии. В последнее время — особенно удачно, за что и получил приглашение в сингапурскую лигу. И вот здесь дела у него крепко не заладились — два поражения в двух поединках.
В последнем ему вообще едва не оторвали руку. Чтобы удержаться в ростере, необходимо было побеждать упёртого китайца по прозвищу Маленький монстр. И вот наш японский мастер перед началом поединка решил провести психическую атаку на своего оппонента. Он принялся неистово молотить себя кулаками по голове. Бойцы иногда бьют себя по различным частям тела, чтобы разогреть мышцы, привыкнуть к болевым ощущениям и подготовиться кожу к нагрузке, чтобы избежать ранних сечек.
Но в данном случае Икеда так увлёкся, что его соперник впал в ступор. Минуты три стартового отрезка боя он не решался приблизиться к своему оппоненту. Не берёмся судить о причинах, но не исключено, что китаец попросту побаивался своего соперника. «Раз он себя так молотит, что он сделает со мной», — словно думал Хуэй. Эту скованность он с себя в итоге сбросил, но было уже слишком поздно.
Самое забавное, что Икеда и во время боя вёл себя… не совсем адекватно, скажем мягко. Изображал брейк-данс и всячески провоцировал соперника на зарубу. В итоге, японец доминировал и в стойке, и в партере. Что и нашло отражение в единогласном решении судейской бригады. Для 22-летнего Маленького монстра это поражение стало четвёртым кряду, что серьёзно осложняет старт его профессиональной карьеры.
Ну видео пресс-служба ONE подписала так: «Перестань себя бить!». Мы присоединяемся к этой реакции.
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