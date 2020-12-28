Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Исмаилова

Магомеда Исмаилова (17-2-1), популярного российского полутяжеловеса ММА, нужно пожизненно отстранить от выступлений в наказание за драку с Владимиром Минеевым, которая произошла 24 декабря на турнире AMC Fight Nights и быстро переросла в массовую потасовку.
Такое мнение в интервью «СЭ» высказал соотечественник и коллега Исмаилова, тяжеловес Сергей Харитонов.
«Я всегда хорошо относился к Маге Исмаилову. Он весёлый, жизнерадостный парень, с юморком, с хохотом… (Но) я бы его дисквалифицировал пожизненно. Да, я жестоко говорю. Но я бы за этот инцидент дисквалифицировал его пожизненно. За то, что начал», — объяснил свою позицию Харитонов.
«Он (Минеев) отмахивался. Он сильно его не ударил. А Мага на него побежал, — воспроизводит случившееся Сергей. — Зачинщиком был Мага. Может быть, меня многие осудят. Но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи».
Напомним, что не так давно сам Харитонов пострадал от нападения Адама Яндиева, но впоследствии всё было улажено мирно.