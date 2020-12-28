Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Исмаилова

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 2
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
23:30
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
21:00
Арсенал Арсенал
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль

Магомеда Исмаилова нужно дисквалифицировать пожизненно — Харитонов высказался о драке с Минеевым 

Vringe.com 2 часа назад
Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Исмаилова
Фото: ТАСС
Магомеда Исмаилова (17-2-1), популярного российского полутяжеловеса ММА, нужно пожизненно отстранить от выступлений в наказание за драку с Владимиром Минеевым, которая произошла 24 декабря на турнире AMC Fight Nights и быстро переросла в массовую потасовку.
Такое мнение в интервью «СЭ» высказал соотечественник и коллега Исмаилова, тяжеловес Сергей Харитонов.

«Я всегда хорошо относился к Маге Исмаилову. Он весёлый, жизнерадостный парень, с юморком, с хохотом… (Но) я бы его дисквалифицировал пожизненно. Да, я жестоко говорю. Но я бы за этот инцидент дисквалифицировал его пожизненно. За то, что начал», — объяснил свою позицию Харитонов.

«Он (Минеев) отмахивался. Он сильно его не ударил. А Мага на него побежал, — воспроизводит случившееся Сергей. — Зачинщиком был Мага. Может быть, меня многие осудят. Но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи».

Напомним, что не так давно сам Харитонов пострадал от нападения Адама Яндиева, но впоследствии всё было улажено мирно.
Видео дня. «Ливерпулю» не удалось обыграть новичка АПЛ
Vringe.com: последние новости
Макгрегор должен соглашаться на бой с ютубером Полом, он его легко изобьёт — чемпион мира Сондерс Макгрегор должен соглашаться на бой с ютубером Полом, он его легко изобьёт — чемпион мира Сондерс Не Bellator. Энтони Петтис определился с новым местом работы Не Bellator. Энтони Петтис определился с новым местом работы Не Макгрегор. Звезда ютуба Джейк Пол проведёт боксёрский матч с другим популярным бойцом ММА Не Макгрегор. Звезда ютуба Джейк Пол проведёт боксёрский матч с другим популярным бойцом ММА
Комментарии 1
MMA , Магомед Исмаилов , Адам Яндиев , Владимир Минеев , Сергей Харитонов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение