Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Исмаилова

«Я всегда хорошо относился к Маге Исмаилову. Он весёлый, жизнерадостный парень, с юморком, с хохотом… (Но) я бы его дисквалифицировал пожизненно. Да, я жестоко говорю. Но я бы за этот инцидент дисквалифицировал его пожизненно. За то, что начал», — объяснил свою позицию Харитонов.