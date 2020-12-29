Шлеменко рассказал о влиянии Макгрегора на карьеру Хабиба

«Если бы Хабиб выступал, предположим, в категории до 93 килограммов или еще какой-то, где не было бы Макгрегора, получилась бы такая шумиха, такой огромный бой? Скорее всего, нет. Могло быть по-другому. Соглашусь, что толчок Хабибу дал Конор», — заявил Шлеменко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.