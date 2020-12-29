Шлеменко рассказал о влиянии Макгрегора на карьеру Хабиба

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о влиянии ирландца Конора Макгрегора на карьеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
«Если бы Хабиб выступал, предположим, в категории до 93 килограммов или еще какой-то, где не было бы Макгрегора, получилась бы такая шумиха, такой огромный бой? Скорее всего, нет. Могло быть по-другому. Соглашусь, что толчок Хабибу дал Конор», — заявил Шлеменко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.
Боец смешанного стиля (MMA) отметил, что россиянин получил большую популярность после поединка против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в октябре 2018 года и завершился победой российского спортсмена болевым приемом в четвертом раунде.