Нурмагомедов: мой чемпионский титул может забрать Макгрегор

Ирландец Конор Макгрегор может вновь стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил Хабиб Нурмагомедов.
"В данный момент топ-3 можно назвать Дастина Порье, Конора Макгрегора и Ислама Махачева. Я считаю, эти три бойца самые лучшие в легком весе. Я думаю, мой пояс заберет победитель боя Дастин — Конор, а кто именно, не знаю", — сказал спортсмен.
Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и завершил карьеру. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.
Макгрегор 23 января в Абу-Даби проведет бой против Порье.