Нурмагомедов: мой чемпионский титул может забрать Макгрегор

"В данный момент топ-3 можно назвать Дастина Порье, Конора Макгрегора и Ислама Махачева. Я считаю, эти три бойца самые лучшие в легком весе. Я думаю, мой пояс заберет победитель боя Дастин — Конор, а кто именно, не знаю", — сказал спортсмен.