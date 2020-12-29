Бой между Чимаевым и Эдвардсом вновь отменили

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Матч-центр
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 1
Леванте Леванте
23 декабря

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3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

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2 из 2
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Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Ливерпуль
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Английская Премьер-лига

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Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
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Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

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Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
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Кадис
Кадис
23:30
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Бёрнли
Бёрнли
21:00
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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
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Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
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Атлетико М
Атлетико М
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Тоттенхэм Хотспур
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Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Манчестер Юнайтед
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Вильярреал
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Бетис
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Байер Байер
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Кёльн
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
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Майнц Майнц
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Лестер Сити Лестер Сити
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
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Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль

СМИ: бой UFC между Чимаевым и Эдвардсом вновь отменен 

ТАСС и ещё 3 29 минут назад
Бой между Чимаевым и Эдвардсом вновь отменили
Фото: UFC
Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между британцем Леоном Эдвардсом и представляющим Швецию Хамзатом Чимаевым отменен. Об этом сообщает шведский портал Frontkick со ссылкой на источники.
Причина отмены боя не называется. Поединок был запланирован на 20 января.
Изначально бойцы должны были встретиться 19 декабря. Согласно информации журналиста ESPN Ариэля Хелвани, поединок отменили из-за положительного результата теста на коронавирус у Эдвардса.
Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В активе 26-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.
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