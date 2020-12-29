Бой между Чимаевым и Эдвардсом вновь отменили

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Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между британцем Леоном Эдвардсом и представляющим Швецию Хамзатом Чимаевым отменен. Об этом сообщает шведский портал Frontkick со ссылкой на источники.

Причина отмены боя не называется. Поединок был запланирован на 20 января.

Изначально бойцы должны были встретиться 19 декабря. Согласно информации журналиста ESPN Ариэля Хелвани, поединок отменили из-за положительного результата теста на коронавирус у Эдвардса.

Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В активе 26-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.