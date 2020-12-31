Глава UFC мечтает увидеть реванш Конора и Хабиба 

Об этом сообщает MMA Fighting. По его словам, если ирландец в своем предстоящем поединке против Дастина Порье возьмет верх, то было бы логично увидеть его в октагоне вместе с 32-летним дагестанцем.

"Я бы хотел увидеть бой-реванш Конора и Хабиба. Он имеет смысл", — сказал Уайт.