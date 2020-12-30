Бойцы уже встречались в октагоне.

Диллон Дэнис, друг и партнер по тренировкам Конора Макгрегора , уверен, что ирландец в состоянии победить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

«Не думаю, что это будет равный бой. Если Конор выйдет в октагон с тем же настроем, что и сейчас, то все кончится иначе. Поверьте, я знаю, на что способен этот парень.

Что касается Хабиба, то это односторонний боец. Макгрегор вырубит его до финального гонга. Если он настроится на подготовку и будет мотивирован, то у Нурмагомедова не будет шансов. Готов поставить на это свою душу», — приводит слова Дэниса BJ Penn.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора 7 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что UFC хочет устроить им реванш, однако, минувшей осенью россиянин завершил карьеру.

Добавим, что в эти дни 32-летний ирландец готовится к реваншу с американцем Дастином Порье. Их бой возглавит турнир UFC 257, намеченный на 23 января.