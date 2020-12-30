Валуев оценил шансы Нурмагомедова на возобновление карьеры

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов только сам может решить, стоит ли ему возобновлять карьеру.

«Я не советчик человеку — стоит ли ему делать то или другое. Он сам решает, необходимо ему продолжить или закончить. На сегодняшний день им самим было сказано, что он карьеру завершил», — цитирует Валева РИА Новости.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи.