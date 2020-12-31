Промоутер анонсировал визит Макгрегора в Россию 

Основатель профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов анонсировал приезд бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в Россию.
"Но есть два момента: первое — это пандемия, второе — его бой с Дастином Порье. Поэтому говорить пока что сложно, но приоткрою чуть-чуть завесу тайны: в следующий приезд в Россию он посетит турнир Hardcore Fighting. В качестве гостя", — сказал промоутер в эфире "Матч ТВ".
Макгрегор посещал Москву в 2018 году во время чемпионата мира по футболу и в 2019-м для проведения пресс-конференции. Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт мечтает увидеть реванш Макгрегора и чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.