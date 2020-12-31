Промоутер анонсировал визит Макгрегора в Россию 

"Но есть два момента: первое — это пандемия, второе — его бой с Дастином Порье. Поэтому говорить пока что сложно, но приоткрою чуть-чуть завесу тайны: в следующий приезд в Россию он посетит турнир Hardcore Fighting. В качестве гостя", — сказал промоутер в эфире "Матч ТВ".