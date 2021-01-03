«Помню, что, когда я Исмаилова перевел и начал душить, на меня сверху напрыгнул человек и мы упали на пол. В этот момент меня стали оттаскивать за ноги. Вот из этой толпы я встал, увидел, что куча мала на том же месте и осталась, и там не понимают, где кто. И про меня там даже не думают — я просто встал, посмотрел на эту историю со своими тренерами и ушел.
Мне вообще нигде не досталось, посмотрите на меня, я абсолютно чистый. Еще раз говорю, что со стороны моего оппонента вылилось много грязи и много провокаций и много того, что даже обсуждать не хочется, но эта попытка вызвать понимание у общественности, — будто меня били и хотели избить, — она настолько нелепая и настолько жалкая, что ничего кроме возмущения от этого не остается. Посмотрите на мое лицо и на его лицо, и вам сразу станет понятно, кого избили.
Не могу сказать, откуда у Магомеда взялись две ссадины в районе переносицы. Там в заварушке сложно определить, что кто куда нанес. Я когда Магу Исмаилова увидел после этого, у него вся башка была в шишках, испинанная, исколотая, один большой мешок картошки вместо головы. Он мне сразу начал жаловаться: «Твои ребята меня избили». Я думаю, ну ничего себе, у тебя такая аудитория — что от нее стоило ожидать?» — сказал Минеев в интервью matchtv.ru.