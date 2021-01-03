«Помню, что, когда я Исмаилова перевел и начал душить, на меня сверху напрыгнул человек и мы упали на пол. В этот момент меня стали оттаскивать за ноги. Вот из этой толпы я встал, увидел, что куча мала на том же месте и осталась, и там не понимают, где кто. И про меня там даже не думают — я просто встал, посмотрел на эту историю со своими тренерами и ушел.