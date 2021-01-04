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Матч-центр
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Вердер
Вердер
0 2
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Арминия
Арминия
0 1
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
18:15
Алавес Алавес
Эльче
Эльче
20:30
Хетафе Хетафе
10 января

Бундеслига

2 из 2
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Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

1 из 1
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Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото в купальнике в душевой 

Чемпионат.com 3 часа назад
Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, позирует в душевой кабине, рядом стоит её муж Остин Вандерфорд, также боец смешанных единоборств, выступающий в MMA-промоушене Bellator.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
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