Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, позирует в душевой кабине, рядом стоит её муж Остин Вандерфорд, также боец смешанных единоборств, выступающий в MMA-промоушене Bellator.

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.