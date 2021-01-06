Год только начался, ивентов UFC пока не проводили, но аналитики БЕТСИТИ уже открыли эксклюзивную линию на то, кто из бойцов встретит 2022-й с чемпионским поясом.

Изучаем котировки в наиболее интересных для российских фанатов ММА весовых.

Легчайший вес

Начнем с легчайшего веса. Сейчас здесь правит Петр Ян. Букмекер считает, что российский боец сумеет защитить пояс от посягательств Стерлинга и Диллашоу.

При этом эксперты не исключают варианта, при котором в игру вернется прежний хозяин весовой — Генри Сехудо . Время еще есть. Американцу 33 года, и его бой против Яна гарантированно соберет кассу.

Легкий вес

Главная интрига. Сейчас в легком весе запутанный расклад. Хабиб Нурмагомедов , по его же словам, завершил карьеру. Однако Дэйна Уайт считает иначе и держит чемпионский пояс за дагестанским бойцом.

Если Хабиба все же не удастся уговорить вернуться (хотя к этому идет), держать паузу боссу UFC будет все сложнее. Придется объявлять титул вакантным. И тут шансы, по мнению аналитиков, лучше у Конора. Совсем скоро ирландец дерется с Порье, и эксперты считают, что победа останется за Макгрегором. Не стоит сбрасывать со счетов и вариант с реваншем между Конором и Хабибом, в котором возможна сенсация.

Полулегкий вес

В 2020-м Алекс Волкановски во второй раз победил Макса Холлоуэйя и сохранил за собой пояс. Букмекеры предполагают, что австралийский боец будет править в дивизионе и по итогам 2021-го.

Холлоуэй сдаваться не намерен (несмотря на огромный опыт, бойцу всего 29 лет). Макс идет вторым в букмекерских росписях. Забит Магомедшарипов в прошедшем году боев не проводил, но имеет в UFC рекорд 6-0 и должен когда-нибудь получить чемпионский бой.

Наилегчайший вес (женщины)

Не забыли букмекеры и про девушек. Валентина Шевченко удерживает пояс в наилегчайшем весе уже третий год.

У аналитиков мало сомнений в том, что представительница Киргизии не потеряет титул и в 2021-м.