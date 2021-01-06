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Конор зарубится с Хабибом за чемпионский пояс UFC по итогам 2021 года. Такой прогноз сделали эксперты 

Sport24 20 часов назад
Год только начался, ивентов UFC пока не проводили, но аналитики БЕТСИТИ уже открыли эксклюзивную линию на то, кто из бойцов встретит 2022-й с чемпионским поясом.
Изучаем котировки в наиболее интересных для российских фанатов ММА весовых.

Легчайший вес

Начнем с легчайшего веса. Сейчас здесь правит Петр Ян. Букмекер считает, что российский боец сумеет защитить пояс от посягательств Стерлинга и Диллашоу.
При этом эксперты не исключают варианта, при котором в игру вернется прежний хозяин весовой — Генри Сехудо. Время еще есть. Американцу 33 года, и его бой против Яна гарантированно соберет кассу.

Легкий вес

Главная интрига. Сейчас в легком весе запутанный расклад. Хабиб Нурмагомедов, по его же словам, завершил карьеру. Однако Дэйна Уайт считает иначе и держит чемпионский пояс за дагестанским бойцом.
Если Хабиба все же не удастся уговорить вернуться (хотя к этому идет), держать паузу боссу UFC будет все сложнее. Придется объявлять титул вакантным. И тут шансы, по мнению аналитиков, лучше у Конора. Совсем скоро ирландец дерется с Порье, и эксперты считают, что победа останется за Макгрегором. Не стоит сбрасывать со счетов и вариант с реваншем между Конором и Хабибом, в котором возможна сенсация.

Полулегкий вес

В 2020-м Алекс Волкановски во второй раз победил Макса Холлоуэйя и сохранил за собой пояс. Букмекеры предполагают, что австралийский боец будет править в дивизионе и по итогам 2021-го.
Холлоуэй сдаваться не намерен (несмотря на огромный опыт, бойцу всего 29 лет). Макс идет вторым в букмекерских росписях. Забит Магомедшарипов в прошедшем году боев не проводил, но имеет в UFC рекорд 6-0 и должен когда-нибудь получить чемпионский бой.

Наилегчайший вес (женщины)

Не забыли букмекеры и про девушек. Валентина Шевченко удерживает пояс в наилегчайшем весе уже третий год.
У аналитиков мало сомнений в том, что представительница Киргизии не потеряет титул и в 2021-м.
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Комментарии 1
MMA , Забит Магомедшарипов , Валентина Шевченко , Хабиб Нурмагомедов , Генри Сехудо
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